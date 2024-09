La Banque de Tunisie et des Émirats annonce la clôture réussie de son augmentation de capital lui permettant de lever un montant total de 18 744.320 dinars, grâce à l’émission de 937.216 nouvelles actions au prix unitaire de 20 dinars. Cette opération vise à renforcer sa base de capital et à soutenir sa stratégie de croissance future.

La Banque de Tunisie et des Émirats a également obtenu le visa du CMF pour cette augmentation de capital. Cet agrément est un témoignage de la conformité de son opération avec les normes régulatoires en vigueur et son engagement à maintenir les plus hauts standards de transparence et de gouvernance.

Madame Feriel Chabrak, Directrice Générale de la BTE a déclaré : “La clôture de cette augmentation de capital, associée à l’obtention du visa du CMF, reflète le potentiel de notre banque et l’engagement de nos actionnaires envers notre vision stratégique. Nous saluons la confiance portée par l’État Tunisien et l’Abu Dhabi Investement Authority.”

Elle a ajouté : ” Nous remercions également tout le personnel de la banque pour son engagement et son dévouement qui sont essentiels pour notre succès continu et nous sommes impatients de mettre en œuvre nos projets de croissance et d’innovation pour continuer à servir au mieux nos clients et partenaires.