Salon de l’investissement agricole et de la technologie 2024 : Focus sur l’innovation et les partenariats internationaux

Le Conseil international des dattes sera l’invité d’honneur de la 15éme édition du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie (SIAT 2024) qui se tiendra fin octobre 2024, annonce le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a souligné, lors de l’ouverture mercredi de la première session du Comité de marketing et de promotion des dattes du Conseil international des dattes, l’importance de la coopération entre les pays producteurs de dattes.

La session s’est déroulée en présence du Directeur exécutif du Conseil international des dattes, ainsi que des représentants des pays membres (Jordanie, Irak, Soudan et Palestine), qui ont assisté à distance, et l’équipe de travail chargée de la préparation du premier forum en Tunisie.

Le ministre a mis l’accent sur la détermination de la Tunisie, en tant que pays chargé de la présidence du comité de marketing et de promotion, à mieux renforcer la coopération entre les pays producteurs des dattes et à s’associer dans la fixation des objectifs et des priorités pour surmonter les défis du secteur et conquérir de nouveaux marchés.

Le volume des exportations tunisiennes des dattes a enregistré, durant les 10 premiers mois de la saison 2023-2024, une hausse de 17,6 %. Quant aux recettes de ces exportations, elles ont augmenté de 22,4%, par rapport à la même période de la saison 2022-2023, selon les données publiées récemment par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) organisera la 15ème édition du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie (SIAT 2024), du 30 octobre au 2 novembre 2024, au Palais des expositions du Kram.

Le salon comporte des espaces d’exposition de dernières créations technologiques en lien avec l’agriculture, de nouveautés dans la recherche scientifique agricole, d’idées de nouveaux projets dans les secteurs agricole, des industries agroalimentaires, ainsi que de la pêche et des services.

Le salon organise des rencontres de partenariat entre des investisseurs et des hommes d’affaires tunisiens et étrangers, en vue de leur offrir l’opportunité de créer des projets, de tisser des relations commerciales et de conclure des contrats de production.