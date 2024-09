Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a lancé un appel à la vigilance en raison des prévisions météorologiques alarmantes. Des orages violents accompagnés de fortes pluies et de grêle sont attendus ce soir, principalement dans les régions ouest, centre et nord-est du pays.

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des cumuls de pluie pouvant atteindre 40 mm en quelques heures, ainsi que des rafales de vent pouvant dépasser les 90 km/h. Ces conditions météorologiques extrêmes pourraient entraîner des inondations, notamment dans les zones basses et les oueds.

Précautions à prendre :

Limitez vos déplacements: Évitez les trajets non indispensables, surtout en voiture.

Sécurisez vos biens: Rangez les objets pouvant être emportés par le vent et protégez vos habitations. Éloignez-vous des cours d’eau: Ne vous aventurez pas près des rivières, des oueds ou des barrages. Suivez les consignes des autorités: Tenez-vous informés de l’évolution de la situation et respectez les consignes de sécurité.



Les autorités recommandent également aux marins-pêcheurs de ne pas sortir en mer tant que les conditions météorologiques ne se seront pas améliorées.

Impact sur l’agriculture :

Ces fortes précipitations pourraient avoir des conséquences importantes pour l’agriculture, notamment des dégâts sur les cultures et les infrastructures. Les agriculteurs sont invités à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs exploitations.