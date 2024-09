La Banque de Tunisie et des Emirats « BTE » porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que l’augmentation en numéraire du capital social de la banque de 24 099 840 dinars, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2024 et ouverte à la souscription le 12 août 2024 et clôturée le 26 août 2024, conformément au prospectus visé par le CMF en date du 26 juillet 2024 sous le numéro n° 24/1134, a été réalisée dans la limite de 77,78% du montant initialement prévu et ce par la souscription en numéraire à 937 216 actions nouvelles ordinaires au prix d’émission de 20 dinars chacune avec une valeur nominale de 20 dinars l’action.

Le capital social est ainsi porté de 90 000 000 dinars à 108 744 320 dinars divisé en 4 437 216 actions ordinaires et 1 000 000 actions à dividende prioritaire sans droit de vote de nominal 20 dinars chacune.