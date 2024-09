Les récentes pluies enregistrées, à la fin du mois d’août et début septembre, ont été bénéfiques pour les cultures agricoles mais point suffisantes pour améliorer le taux de remplissage des barrages, a indiqué la cheffe de service des ressources hydrauliques au commissariat de développement agricole à Siliana, Safa Slama.

Elle a ajouté, à l’Agence TAP, que la région a compté six jours pluvieux durant le mois d’août dernier, notant que les quantités les plus importantes ont été enregistrées dans les délégations de Kesra (49 mm), Sidi Bourouis (38 mm) et Makther et Rouhia (30 mm).

Depuis le début du mois de septembre courant, les quantités les plus élevées ont atteint 41 mm à El Krib, 28 mm à Gaâfour et 25 mm à Laroussa, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne les réserves en eau, Slama a fait savoir qu’elles se sont élevées à 17% au barrage de Siliana, 21% au barrage Ermil et 2,2% au barrage Lakhmes.

La capacité globale de stockage des trois barrages précités, s’élève respectivement à 29 m3, 1,8 millions m3 et 6 millions m3.