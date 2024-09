La Tunisie va bénéficier d’une assistance technique agricole italienne de grande facture, en l’occurrence, le transfert en sa faveur du savoir faire italien en matière de développement des bio-territoires. Cette expertise qui va être, dans une première étape, développée dans certaines zones de Tunisie à titre expérimental gagnerait à faire l’objet d’un suivi rigoureux au plus haut niveau.

Objectifs souhaités : capitaliser ce know how précieux, le généraliser à tout le pays et en faire un levier de premier plan pour promouvoir, à grande échelle, l’agriculture biologique à haute valeur marchande.

La ville de Kesra, au nord ouest de Tunisie, a abrité, récemment, les Journées d’information et de sensibilisation aux Bio-territoires, avec la participation et le soutien de l’Ambassade d’Italie à Tunis.

Financée par la Coopération italienne, coordonnée par le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) de Bari et avec le soutien de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), l’initiative a mis en valeur les résultats obtenus et les efforts en cours pour créer des bio-territoires pilotes en Tunisie, qui s’inspirent des expériences précédentes en Italie.

Les Bio territoires, c’est quoi ?

Le but de ce projet, qui sera lancé en synergie avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, consiste à promouvoir un cadre de développement local orienté vers le soutien des activités productives bio, des services, de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’innovation, en encourageant le développement des petites et moyennes entreprises à travers la valorisation des ressources naturelles et des compétences des communautés locales.

Les localités de Kesra (nord ouest), Mejel Bel Abbes (centre-ouest de la Tunisie), Haouaria (Cap Bon), Hazoua (Sud ouest de Tunisie) et Sejnene (Nord est) ont été choisis comme territoires pilotes en Tunisie.

Les agriculteurs, habitants, associations et autorités publiques vont s’associer dans ses zones pour gérer de manière durable les ressources locales basée sur les principes et les pratiques de l’agriculture biologique, afin de maximiser le potentiel économique et socioculturel de ces zones.

Chaque bio-territoire tient compte du mode de vie, de l’alimentation et des ressources naturelles présentes, ce qui se traduit par une production agricole locale appréciée par les consommateurs et, par conséquent, d’une plus grande valeur commerciale.

La première phase a débuté avec une étude de préfaisabilité, avec l’analyse des différentes chaînes d’approvisionnement, de la législation et des moyens financiers pour soutenir la mise en place de bio-territoires en Tunisie.

La deuxième phase comprend des journées de sensibilisation et des voyages d’étude et de formation en Italie, en particulier dans le bio-district du Cilento (Sud d’italie).

Les bio territoires représentent un renfort très important pour l‘agriculture biologique en Tunisie laquelle a connu au cours des dernières années une augmentation significative, tant en termes de superficie consacrée aux cultures que de rentabilité. Les principales cultures biologiques du Pays sont l’oléiculture et la production de dattes, pour lesquelles la Tunisie est appréciée dans le monde entier.

L’Italie premier importateur de produits bio tunisiens

Selon le dernier bulletin mensuel de l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), publié le 19 août 2024, les exportations de produits agricoles biologiques tunisiens ont connu une croissance significative en valeur, malgré une baisse des volumes expédiés.

À fin juillet 2024, les recettes des exportations de produits biologiques ont atteint 1116,2 millions de dinars (MD), soit une augmentation de 14,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette progression des revenus contraste avec une baisse de 22,8% des quantités exportées, qui s’établissent à 46 291 tonnes.

L’Italie demeure la première destination des exportations biologiques tunisiennes, absorbant 43,94% des volumes. L’Espagne et la France suivent, avec respectivement 24,25% et 11,81% des parts de marché.

Les produits phares de ces exportations restent l’huile d’olive et les dattes biologiques, suivis par les produits forestiers biologiques.

Mention spéciale pour les dattes biologiques. Elles représentent un segment en croissance, avec 7 773 tonnes exportées pour une valeur de 84,5MDT. Leur prix moyen, nettement supérieur à celui des dattes conventionnelles, s’établit à 12,87 D/kg. Elles constituent 5,8% du volume total des exportations de dattes tunisiennes, mais représentent 12,1% de leur valeur.

L’Allemagne est le principal importateur de dattes biologiques tunisiennes (36%), suivie par la Belgique (14%) et les Pays-Bas (12%).

Cela pour dire au final que le développement des Bio territoires, à la faveur du savoir faire italien représente une précieuse opportunité pour intensifier l’agriculture biologique en Tunisie et en tirer le meilleur profit à l’export.