Le chef du Gouvernement, Kamel Maddouri et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menfi, ont souligné, mardi à Pékin, l’impératif de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter davantage la circulation des personnes et des marchandises entre la Tunisie et la Libye, à travers le Poste frontalier de Ras Jedir, de manière à impulser les échanges commerciaux bilatéraux.

Maddouri et El Menfi ont réitéré, en outre, lors d’une rencontre organisée, en marge de leur participation au 9e Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, la nécessité de réaliser l’intégration économique entre la Tunisie et la Libye, et de surmonter tous les obstacles entravant le développement des échanges commerciaux bilatéraux et les investissements entre les deux pays, ainsi que de mettre en application les recommandations du sommet tripartite, tenu à Tunis, entre les présidents tunisien, algérien et libyen.

Le chef du Gouvernement a affirmé, à cette occasion, que la sécurité de la Libye relève de la sécurité de la Tunisie, ce qui confirme la nécessité d’intensifier les consultations et la coopération entre les deux parties aussi bien au niveau bilatéral, que régional et international.De son côté, le président du Conseil présidentiel libyen a fait part du soutien de la Libye à la Tunisie dans son processus de réformes.