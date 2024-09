Le potentiel des graines de pin d’Alep reste sous-exploité et peu valorisé en Tunisie malgré les marges de valorisation possibles de ce produit au profit des différents intervenants, notamment la population locale des zones forestières, selon un article sur « La situation actuelle de la production des graines de Pin d’Alep (Zgougou) en Tunisie » publié, mardi, par l’ONAGRI.

La même source a indiqué que la production annuelle de ce produit est restée presque constante depuis 2009 jusqu’à 2024. Au cours des dernières années, cette production n’a pas dépassé le quart des prévisions annuelles de production (100 tonnes de production annuelle sur un potentiel de 364 tonnes en moyenne). Le stock existant déclaré pour cette année 2024 dépasse de 11% celle de l’année précédente 2023, à la même période.

Faisant remarquer que la fête d’El Mouled (fête célébrant le jour de naissance du prophète Mohammed) pour cette année, revient presque à la même période que l’année précédente (mois de septembre), l’ONAGRI a ainsi souligné que « tous les indicateurs montrent que les prix de vente au détail des graines de Zgougou doivent connaître une variation raisonnable marquée par une légère majoration due à l’augmentation du coût de la main d’œuvre, sachant que les prix de vente en détail pendant l’année précédente 2023 au cours de la période d’El Mouled étaient entre 25 et 30 D/kg ».

En Tunisie, les forêts de pin d’Alep couvrent aujourd’hui près de 361 mille ha (10 % de la superficie mondiale) et représentent 53% de la superficie totale des formations forestières et arborées. Cette espèce a été utilisée dans les reboisements à partir de 1960 notamment dans la dorsale tunisienne. Ses productions ligneuses et fructifères se sont révélées très intéressantes sur le plan économique et social. Le pin d’Alep est utilisé surtout pour la production de bois, des graines « zgougou » utilisées pour la préparation de la crème pâtissière «Assida » (spécialité traditionnelle tunisienne) et de la résine.