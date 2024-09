Les travaux de la Conférence Ministérielle du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) ont démarré, mardi, dans la capitale chinoise, Pékin, en préparation du Sommet de ce Forum qui se tiendra du 4 au 6 septembre courant. La Tunisie prend part à ce forum avec une délégation officielle de haut niveau conduite par le chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

En marge de l’ouverture de la conférence ministérielle du forum, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, la volonté de la Tunisie de renforcer les relations de fraternité et de coopération avec les pays maghrébins et africains ainsi que de les développer.

Il a, dans ce contexte, indiqué qu’il a eu des entretiens avec nombre de ses homologues des pays du Maghreb et d’Afrique qui lui ont fait part de leur volonté de hisser les relations entre les différents pays du continent, et ce, afin de servir l’intérêt des peuples de la région.

Le ministre a, d’autre part, évoqué sa rencontre avec le secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), Tarek Salem qu’il a qualifiée de « fructueuse», mettant l’accent sur l’importance de mettre en place une action commune maghrébine renforcée, notamment sur les questions stratégiques pour les peuples de la région et le rôle de la Chine pour consolider les liens de coopération avec les pays du Maghreb Arabe.

Placé sous le thème «S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau », le Forum sur la Coopération Sino-Africaine, (FOCAC) portera sur plusieurs thèmes dont la gouvernance et l’administration, l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture, la paix et la sécurité ainsi que la coopération dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”. Prendront part à cet évènement, nombre de chefs d’Etat et de gouvernement africains.

Crée en 2000, le Forum sur la Coopération Sino-africaine constitue un cadre de coopération Sud-Sud fondé sur le principe de l’égalité de traitement et des avantages mutuels et visant à consolider le dialogue politique ainsi que le partenariat entre la Chine et l’Afrique, pour un idéal commun de coresponsabilité, de synergie, de dialogue, et de prospérité partagée.

Depuis, le Forum s’est institutionnalisé progressivement pour devenir aujourd’hui une plateforme importante de dialogue collectif et un mécanisme efficace de coopération.