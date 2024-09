Après avoir fait escale à Paris, Londres, Seattle et Tunis, le “Tunisia Global Forum” se tiendra le 28 septembre 2024 à Genève

(Suisse). Intitulée “Bridging Borders: Connecting the Swiss and Tunisian Art Ecosystems”, cette nouvelle édition organisée par l’association Swiss Tunisian Network (STN), se veut une plateforme de dialogue, d’échange et de réseautage où les artistes, cinéastes, producteurs, et amateurs d’art des deux pays peuvent se rencontrer, partager leurs expériences, et construire ensemble des projets artistiques innovants, en vue de promouvoir la richesse et la diversité de la scène artistique tunisienne, tout en créant des synergies fructueuses avec les acteurs culturels suisses.

Le programme prévoit au démarrage une présentation des objectifs et des projets de l’association STN, qui oeuvre depuis sa création en 2021 à renforcer les liens entre la Tunisie et la Suisse à travers notamment diverses initiatives culturelles, ainsi qu’une prestation musicale de la concertiste luthiste Yousra Dhahbi, avec un voyage au cœur des sonorités du maqâm et des modes orientaux.

L’événement mettra à l’honneur également la scène artistique tunisienne actuelle à travers une présentation des tendances émergentes de l’art contemporain, donnée par Emna Ben Yedder, fondatrice de Central Tunis, un espace dédié à l’art contemporain.

Le cinéma tunisien occupera une place importante dans la programmation. Une table ronde rassemblera des figures connues de l’industrie cinématographique tunisienne et suisse pour discuter de l’état actuel du cinéma en Tunisie, des nouveautés dans ce domaine et des moyens par lesquels la diaspora peut investir et contribuer a développement du cinéma tunisien.

Parmi les panélistes tunisiens qui seront présents, Chiraz Laatiri, professeure universitaire, présidente du programme TACIR et ancienne ministre de la Culture et auparavant directrice générale du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), Habib Attia, producteur de documentaires et de films de fiction, Abdelhamid Bouchnak, scénariste et réalisateur et Taher Houchi, directeur artistique du Festival International du Film Oriental de Genève (FIFOG).

La manifestation se poursuivra avec un panel consacré aux échanges interculturels réussis entre la Tunisie et la Suisse. Cette discussion, qui réunira des participants des deux pays, vise à créer des synergies, à promouvoir un dialogue culturel riche et à inspirer des initiatives innovantes. Les participants auront l’occasion de partager leurs expériences, d’explorer de nouvelles idées et de concevoir ensemble des projets artistiques et culturels communs.

En fin de journée, les participants seront invités à une expérience immersive à travers un atelier de réalité virtuelle animé par “Digital Cultural Experience”, allant sur les traces de Carthage et d’Hannibal, offrant ainsi une fusion entre l’histoire et la technologie grâce à un voyage virtuel recréant l’atmosphère de l’une des périodes les plus emblématiques de l’histoire tunisienne.