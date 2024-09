La Tunisie sera confrontée ce mardi à des conditions météorologiques dégradées, marquées par des orages violents et des précipitations abondantes. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), les régions de l’Ouest seront principalement touchées par un ciel couvert et des cellules orageuses. Ces phénomènes météorologiques pourront s’étendre progressivement aux régions de l’Est, accompagnés de pluies parfois intenses et de chutes de grêle.

Le vent soufflera fortement, en particulier près des côtes Est et sur les hauteurs, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h lors des orages. La mer sera agitée, voire très agitée par endroits, notamment sur les côtes Est.

Les températures resteront élevées, avec des maximales comprises entre 30 et 35°C sur les régions côtières et les hauteurs de l’Ouest, et entre 36 et 42°C sur le reste du pays.

Conseils de sécurité: