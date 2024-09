“Kert” de Mohamed Boussaidi et “L’Albatros” de Chedli Arfaoui sont au programme du Festival du Caire pour le théâtre expérimental” (Cairo International Festival for Expérimental Theatre – CIFET) qui se déroule du 1er au 11 septembre 2024 au Caire en Egypte.

Ces deux pièces produites en 2023 figurent dans la sélection des oeuvres dans la compétition arabe composée de 10 spectacles représentants la Jordanie, le Sultanat d’Oman, l’Irak, le Maroc, le Koweït, l’Arabie Saoudite, la Palestine et les Emirats arabes Unis (EAU).

« Kert » (La Boucle d’oreille), première pièce de Mohamed Boussaidi est écrite et mise en en scène par ce jeune diplômé en théâtre et arts du spectacle, spécialité art dramatique, de l’Institut supérieur d’Art dramatique (ISAD) de Tunis.

Boussaidi est un artiste, formateur et professeur de théâtre, concepteur de spectacles, metteur en scène et acteur professionnel.

Cette production du Théâtre national tunisien (TNT) a fait sa première fin décembre 2023 à la salle du 4ème art à Tunis. Le casting réunit cinq acteurs et actrices, à savoir Abdessalem Mahjoub, Hajer Haj Kacem, Khalil Ben Hariz, Ameni Ben Fraj, Amen Allah Riahi.

Synopsis : un bar… une salle … Une histoire d’amour … À la fin de la journée … Le jeu commence … Deux personnes entrent, des visiteurs, il semble qu’ils soient là pour la première fois… Une histoire d’amour … L’un des deux surprend l’autre en annonçant son départ pour vivre à l’étranger… L’autre partie refuse l’idée du départ, c’est là que commence l’histoire…

“L’Albatros” est une production du Théâtre de l’Opéra de Tunis (TOT). Cette pièce a fait sa première dans le cadre de la 4ème édition de la manifestation culturelle ” Les Sorties Théâtre ” organisée du 19 au 24 septembre 2023 au Théâtre des régions et le Théâtre des jeunes créateurs.

Il s’agit d’une production théâtrale tuniso-italienne en deux partie mise en scène par Chedli Arfaoui et Cinzia Maccagnano. La première partie de l’Albatros est une production Théâtre de l’Opéra de Tunis écrite et mise en scène par Chadli Arfaoui. Elle est interprétée par Fatma Ben Saïdane, Abdelkader Ben Saïd, Ali Ben Saïd, Meriem Ben Hamida et Malek Zouaidi.

L’équipe artistique et technique tunisienne réunit aussi Lotfi Najeh (Assistant mise en scène), Mohamed Larbi Hached (Lumière), Ouadah Ouini (Création musique et son), Ashraf Messaoudi: Création mapping), Nizar Salah (Vidéo), Nawel Lassoued (Costumes), Kamel Dekhil (Décor) et Larbi Gharbi (Accessoires).

Synopsis : Ils sont cinq… le sixième est un petit bateau en papier… brisé par les vagues déferlantes de la mer… Ils sont cinq, le sixième est un bateau au fond sombre. Ils reviennent de loin… La vie reprend… les mots fusent… Ils parlent… Ils dansent, chantent et racontent les détails de leur aventure sur l’autre rive. A la recherche des disparus…

Le Festival international du Caire pour le théâtre expérimental est l’un des plus anciens festivals internationaux spécialisés dans la présentation de spectacles théâtraux expérimentaux de tous les pays du monde », lit-on sur le site du festival.

Cette 31ème édition présente une sélection de 26 spectacles issus de 19 pays arabes et étrangers retenus parmi 460 oeuvres candidates.