Tunis, le 2 septembre 2024 – La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses états financiers arrêtés au 30 juin 2024 qui font ressortir les résultats suivants :

• Un PNB de 722,1 millions de dinars

• Des dépôts et avoirs de la clientèle de 18 958,5 millions de dinars

• Des créances sur la clientèle de 12 233,7millions de dinars

• Un Résultat net de la période de 219,7 millions de dinars

• Un niveau de capitaux propres de 2 088 millions de dinars

Tout au long du premier semestre 2024, la BIAT poursuit la consolidation de sa position sur le marché financier tunisien et renforce sa résilience. Elle affiche des résultats positifs qui témoignent d’une gestion rigoureuse des risques, d’une gouvernance éclairée et d’un engagement de l’ensemble de ses collaborateurs.

Dans le cadre de son expansion régionale, la BIAT a récemment adhéré à la plateforme Buna, un service novateur de paiements multidevises transfrontaliers dans la région arabe. Gérée par la Corporation régionale de compensation et de règlement des paiements arabes (ARPCSO), filiale du Fonds monétaire arabe, Buna offre des solutions de paiement conformes aux normes mondiales de lutte contre la criminalité financière et garantit une sécurité de l’information de haut niveau. Ce partenariat stratégique permet à la BIAT de fournir à ses clients des services de paiement et de transfert rapides, efficaces et sécurisés, tout en favorisant l’intégration économique régionale.

En ce qui concerne le développement du réseau d’agences, la BIAT continue la généralisation de son nouveau concept d’agences à travers tout le pays, pour offrir une expérience client modernisée et intuitive, mettant en avant les services digitaux. Une première phase de déploiement en 2024 a permis d’ouvrir une trentaine d’agences dans plusieurs régions.

Durant la saison estivale, la BIAT a poursuivi sa stratégie de proximité auprès des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) en leur proposant des conditions avantageuses pour faciliter l’ouverture et la gestion de leurs comptes à distance, leurs investissements immobiliers ou le lancement de leurs projets en Tunisie. En complément, la BIAT offre un accompagnement complet, grâce à son équipe dédiée « Équipe Tounessna » et à ses partenaires, pour guider les clients dans leurs choix d’investissements.

Sur le plan sociétal, la BIAT intensifie ses efforts en soutenant des initiatives sportives et éducatives. À travers son partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés, la BIAT parraine trois jeunes athlètes paralympiques pour les accompagner dans leur préparation aux compétitions internationales et notamment aux Jeux Paralympiques de Paris 2024.

En parallèle, la BIAT continue de s’investir dans des projets de préservation du patrimoine national, tels que la restauration de la piscine municipale du Belvédère et la rénovation du Centre Culturel Ibn Khaldoun. La Fondation BIAT reste également engagée à améliorer les conditions de scolarité dans les zones prioritaires en réhabilitant et équipant plusieurs établissements éducatifs.

Résiliente et engagée, la BIAT poursuit sa trajectoire de croissance rentable et durable.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn