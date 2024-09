Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, samedi, au téléphone, avec son homologue émirati, Abdallah Ben Zayed al Nahyane.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti s’est félicité du niveau distingué atteint par les relations entre la Tunisie et les Émirats arabes unis qui, a-t-il dit, permettra de relever les défis communs et de renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, du tourisme et de la coopération technique.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères émirati a fait part de la volonté de son pays de hisser le niveau des relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays vers un partenariat bénéfique et durable pour les deux peuples frères.