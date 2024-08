12 commissions techniques et pédagogiques, formées d’une centaine de directeurs et professeurs, ont commencé vendredi à mettre en ligne les livres électroniques dans la bibliothèque virtuelle “Elm” (httpss://elm.tn/), suite à son lancement officiel après environ un an et demi de préparation technique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Nizar Yaïch, l’un des fondateurs de cette bibliothèque digitale a souligné que “Elm” est une e-bibliothèque équipée d’un ordinateur ultra-rapide parmi les plus récents au monde, et renforcée par l’intelligence artificielle.

Selon Mohamed Nizar Yaïch, la capacité technique de cette bibliothèque interactive permet d’héberger jusqu’à un million de titres de livres, thèses et recherches, et d’accueillir un million d’utilisateurs simultanément. Elle est accessible via ordinateur ou téléphone en trois langues : arabe, anglais et français, et son accès est réservé aux étudiants utilisant une adresse électronique validée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il a affirmé que la bibliothèque numérique permettra aux étudiants tunisiens et étrangers résidant en Tunisie d’accéder gratuitement à l’information pour lire, rechercher et télécharger des copies, tout en utilisant l’intelligence artificielle pour poser des questions et recevoir des réponses directes.

Les étudiants aveugles pourront également en bénéficier grâce à des moyens permettant de rechercher et lire les livres par le biais de la synthèse vocale alimentée par l’intelligence artificielle, une fonctionnalité ajoutée à la demande d’une association pour les aveugles.

Yaïch a également mentionné que les professeurs de diverses universités en Tunisie peuvent télécharger leurs livres, recherches et cours, avec la validation des commissions pédagogiques et techniques pour garantir la transparence et enrichir les connaissances avant leur publication pour les étudiants.

Ce projet vise à encourager les étudiants à l’apprentissage, en réduisant les déplacements pour obtenir des livres et les coûts d’achat ou d’impression, ce qui les incite à apprendre et lire gratuitement, assurant ainsi l’égalité des chances pour tous les étudiants sans exception, selon Mohamed Nizar Yaïch.

D’après la même source, les contenus téléchargés sur la bibliothèque sont contrôlés par des commissions de différentes spécialités pour garantir la fiabilité des données qui seront utilisées.

Yaïch a exprimé l’espoir de développer davantage la bibliothèque “Elm” dans les prochains mois pour permettre à tous les aveugles d’y accéder automatiquement et d’élargir la base d’utilisateurs pour inclure également les élèves. Ce développement sera mené en collaboration avec les ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur, en plus de la signature d’accords de coopération et de partenariat avec des institutions étrangères pour s’ouvrir davantage aux livres publiés dans les universités étrangères.

“Elm”, a été développée par une équipe de 4 personnes, toutes spécialisées dans le domaine, dont un jeune pionnier de l’intelligence artificielle au niveau mondial. Elle a été réalisée avec leur propre financement, sans subventions étrangères, et a été remise gratuitement au ministère de l’enseignement supérieur qui en assure la gestion.