Le Taux moyen du Marché Monétaire (TMM) a légèrement augmenté à 7,99%, durant le mois d’août 2024, contre 7,98%, au cours du mois de juillet 2024 et 7,97% durant les mois de juin, mai et avril 2024, d’après les indicateurs monétaires et financiers, publiés vendredi soir par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En glissement annuel, le TMM a légèrement régressé, puisqu’il était au niveau de 8%, une année auparavant.

Il convient de noter qu’au cours des dernières années, le TMM a connu une hausse considérable, passant de 6,26%, en août 2021, à 7,03% en août 2022, et 8% en août 2023, avant de s’établir au niveau de 7,99%, actuellement.