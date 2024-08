La Société Tunisienne de Gériatrie et de Gérontologie (STGG) organisera le 3ème Congrès National de Gériatrie et de Gérontologie (CNGG) les 21 et 22 septembre prochain à Hammamet.

Cinq sessions figurent au programme de ces journées. Elles porteront sur l’oncogériatrie, la micronutrition, la cariogériatrie et la neurogériatrie.

Des spécialistes de Tunisie et de l’étranger, notamment de France animeront les différentes sessions et discuteront des avancées thérapeutiques médicales en oncogériatrie, des défis de la chirurgie en oncogériatrie, de l’obésité sarcopénique et la résistance à l’amaigrissement et des défis de l’anticoagulation chez le patient âgé́ en fibrillation atriale.

La maladie d’Alzheimer, la maladie à corps de Lewy, la cardio-gériatrie, le parcours de soins du patient âgé́ insuffisant cardiaque, les chutes chez le sujet âgé ainsi que bien d’autres sujets d’actualité figurent également au programme du congrès.

Quatre symposiums seront aussi organisés dans le cadre de cette manifestation scientifique. Ils porteront sur la double vaccination antigrippe et antipneumocoque chez le sujet âgé, les incontournables de la micronutrition dans l’obésité sarcopenique, la co-formulation IDegAsp : Traitement efficace et sécuritaire pour le patient diabétique de type II et la prise en charge de l’hypertension artérielle HTA chez le sujet âgé : vision du néphrologue.

Créée en 2021, la STGG est association scientifique dont les objectifs sont la promotion de la gériatrie et de la gérontologie, le développement professionnel des médecins et du personnel paramédical en matière de gériatrie et de gérontologie, l’organisation de manifestations scientifiques, la collaboration avec les associations nationales et internationales et l’amélioration de la culture sanitaire des citoyens tunisiens.