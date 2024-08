Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, vendredi, une copie figurée des Lettres de Créance du nouvel Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie.

Selon un communiqué du département, le ministre a félicité le diplomate coréen pour sa nomination, exprimant la disposition du ministère à lui fournir le soutien nécessaire.

La réunion a été l’occasion de mettre en avant les liens de longue date établis entre la Tunisie et la République de Corée depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1969.

Elle a également permis de souligner la nécessité d’œuvrer à leur consolidation et développement dans divers domaines, notamment dans les domaines des technologies de communication, l’économie numérique et le renforcement des capacités et les investissements conjoints.

Pour sa part, l’Ambassadeur de la République de Corée a exprimé son intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour développer la coopération bilatérale entre les deux pays, réaffirmant la volonté de son pays de renforcer et de mettre à niveau la coopération existante avec la Tunisie.