Les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la France ainsi que les prochaines échéances bilatérales ont été au centre de l’entretien téléphonique qu’a eu, vendredi, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, avec son homologue français, Stéphane Séjourné.

Les deux ministres ont souligné à, cette occasion, la nécessité de faire réussir les prochaines échéances bilatérales en adoptant une vision globale qui prend en considération les dimensions humaines, économiques et culturelles, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

D’autre part, les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de poursuivre les concertations sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont au premier lieu la cause palestinienne.