La championne paralympique du lancer du poids au jeux de Paris 2024, la Tunisienne Raoua Tlili s’est dit très fière d’avoir décroché ce 5e sacre paralympique, pour la Tunisie d’abord et pour elle personnellement.

“Ce titre paralympique à un goût particulier. Il est acquis au bout d’un parcours qui n’était pas toujours facile mais balisé grâce à ma détermination et ma ferme volonté de rester au sommet de ce sport”, a confié Tlili à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Paris, à l’issue de l’épreuve du lancer du poids (catégorie F41).

Pour la para-athlète tunisienne, cette épreuve était l’une des plus difficiles jamais disputées face à des concurrentes beaucoup plus jeunes et notamment, une Ouzbèke tenace avec qui elle était au coude à coude.

“Une rude concurrence m’a été imposée par l’ouzbèke et l’Argentine qui ont réalisé de bonnes performances et ce n’était pas facile aujourd’hui de négocier la finale”, a-t-elle déclaré.

“Le soutien indéfectible du public et les membres de la délégation présents derrière moi m’ont donné des ailes, outre les consignes de mon coach que je cherchais du regard tout au long de l’épreuve pour me rassurer”, a-t-elle lancé, déclarant “offrir cette médaille d’or à la Tunisie, à sa famille, mais également à son entraineur qui, malgré des circonstances parfois un peu dures n’a pas épargné d’efforts pour la pousser à donner le meilleur d’elle-même”.

De son côté, le coach de Tlili, Mohamed Ali Ben Zina, a indiqué avoir vécu l’une des finales les plus stressantes de son parcours.

“Le stress était à son apogée surtout lors des premiers essais où la concurrente ouzbèke parvenait à presque rivaliser avec Raoua, mais grâce à Dieu, celle-ci à fait le jet qu’il fallait dès le deuxième essai et cela avait suffi pour dominer le reste de l’épreuve et remporter l’or”, a expliqué Ben Zina.

“A un certain moment j’ai eu un peu peur de voir Raoua faire des jets très moyens voire même très en dessous de ses capacités.

J’appréhendais la suite du fait que ses concurrentes amélioraient leurs performances au fil des essais. Il est vrai que notre meilleur jet était le bon, mais il fallait la recadrer et la remettre dans le jeu pour rester focus jusqu’au bout”, a-t-il ajouté en substance.

Raoua Tlili, rappelle-t-ion, a offert à la Tunisie sa première médaille d’or aux Jeux Paralympiques de Paris-2024, en remportant l’épreuve du lancer du poids (F41 femmes), grâce à un jet de 10,40 m.

La championne paralympique tunisienne a devancé au classement l’Ouzbèke Kubaro Khakimova (10,36 m) et l’Argentine Antonella Ruiz (9.58 m).

L’autre tunisienne engagée dans la même discipline, Samar Ben Koelleb s’est contentée de la 6e place avec un lancer de 8,56 m.