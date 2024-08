Tous vêtus de blanc, conduits par les porte-drapeaux de la Tunisie, Mohamed Farhat Chida et Maroua Brahmi, les para-athlètes nationaux ont défilé, mercredi soir, sur la place de la Concorde, transformée pour une soirée en une magnifique arène à ciel ouvert par les organisateurs de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Fiers de représenter leur pays à l’occasion de ce rendez-vous universel, Chida et ses compagnons paradaient lentement mais surement en cheminant autour de l’Obélisque depuis le bas des Champs-Elysées pour gagner leurs places, en face de la tribune des officiels et du président français Emanuel Macron, de l’autre côté de la scène centrale.

Logés au milieu des représentants des autres délégations, ils se distinguaient par leur “Chachias” et autre touches traditionnelles dans un style particulier alliant tradition et modernité.

Et malgré leur apparition relativement tardive, le public tunisien et maghrébin présent à la cérémonie leur a réservé une ovation à la hauteur de leurs performances et leur statut de “stars”.

Au total 168 délégations ont paradé autour de la plus grande place de Paris. Après les derniers passages qui s’en suivaient, respectivement, des délégations australienne, américaine et française, place au show.

Dans ce show exceptionnel, Alexander Ekman, Directeur artistique et chorégraphe de cette cérémonie d’ouverture, avait réuni 500 artistes, dont plus de 140 danseurs et 16 performeurs en situation de handicap.

La place de la Concorde s’est muée en un véritable écrin scénographique, où 15 mille spectateurs se sont rassemblés sur le bas des Champs-Elysées, et 35 mille installés autour de la place.

Cinq tableaux artistiques se sont succédés pour porter un message fort et poétique autour de l’inclusion et de la place des personnes en situation de handicap dans la société.

Plusieurs artistes se sont produits sur scène pour mettre en musique éléments de protocole et séquences artistiques, le tout sous la direction de Victor le Masne, compositeur et directeur musical des Cérémonies de Paris 2024, accompagnés par l’Ensemble Matheus, une académie composée de jeunes instrumentistes et chanteurs.

Le show s’est poursuivi jusqu’à 23h30 (heure locale), avant de déclarer les jeux de Paris 2024 officiellement ouverts.

Pour rappel, la sélection nationale de la boccia entre en lice ce jeudi dès 10h30 (09h30 HT). Au programme les épreuves en individuel que disputeront les trois éléments de la sélection, Achref Tayehi, Ayed Ben Youb et Maha Ounallah qui jouera, quant à elle, en fin d’après-midi (18h10).