Ce jeudi, la Tunisie connaîtra un temps variable marqué par un ciel généralement peu nuageux. Toutefois, l’après-midi apportera son lot de surprises, notamment dans les régions du centre-ouest et du sud-ouest où les nuages se densifieront. Attention, des cellules orageuses pourraient éclater, accompagnées de pluies éparses, principalement dans les gouvernorats de Kasserine et de Gafsa. Quelques régions de l’Est pourraient également être concernées par ces précipitations.

Les températures resteront agréables avec des maximales oscillant entre 28 et 33 degrés dans les régions côtières et les hauteurs ouest, et entre 34 et 38 degrés ailleurs. Le vent d’est, faible à modéré, pourrait se renforcer l’après-midi près des côtes. Quant à la mer, elle sera peu agitée à progressivement agitée, notamment au niveau de la région de Serrat.

Il est donc conseillé de rester vigilant, surtout si vous prévoyez de vous déplacer dans les régions concernées par les orages. Pensez à emporter un vêtement de pluie et à consulter les dernières prévisions météo avant de vous déplacer.