La Chine a développé un programme d’enseignement en sciences et technologies aérospatiales que les élèves des écoles primaires et secondaires peuvent utiliser en classe et en dehors.

L’Association chinoise des professeurs de sciences pour enfants, des universités telles que l’Université Beihang et l’Université Tsinghua, ainsi que des experts de l’aérospatiale, ont collaboré à l’élaboration et à la conception de ce programme.

Comprenant 224 cours de sciences et technologies aéronautiques, et 224 cours de sciences et technologies aérospatiales, le programme intègre de multiples matières telles que les sciences, les technologies, l’ingénierie, les arts et les mathématiques.

Le programme a été conçu pour cultiver les capacités des élèves à explorer, pratiquer et penser de manière créative, ainsi que pour encourager leur intérêt pour l’aérospatiale et promouvoir la culture scientifique.