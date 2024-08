Le journal d’expression arabe Chourouk a publié une information exclusive faisant état de concertations d’affaires tuniso-chinoises portant sur la réalisation par des entreprises chinoises de projets d’infrastructure en Tunisie.

L’information nous apprend qu’au cours d’une réunion tenue dernièrement en présence d’une délégation du gouvernement chinois, la Tunisie a présenté 51 projets d’infrastructure dont le mégaprojet de modernisation du réseau ferroviaire tunisien.

D’après la même source, il a été question, entre autres, du projet de réalisation du premier TGV tunisien devant relier Bizerte (nord de Tunisie) à Tataouine (Sud du pays).

Deux scénarios d’itinéraires que le futur TGV devrait suivre ont été exposés. Le premier devrait emprunter l’axe médian via la ville Kairouan, ce qui suppose l’intégration de la future Cité médicale dans l’itinéraire. Le second consisterait à moderniser la ligne ferroviaire reliant Bizerte à Gabès et à la prolonger vers Tataouine via Medenine.

ABS