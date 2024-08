Pianiste talentueux depuis son enfance, le jeune talent Mouadh Hedhli, âgé de 17 ans, s’est fait remarquer grâce à son jeu virtuose au piano. Le 7 septembre 2024 à 20H00, il se produira sur la scène du Théâtre municipal de Tunis avec son premier récital de piano intitulé “Résonance d’un musicien passionné”, organisé par l’association Les Solistes.

Le jeune pianiste en herbe partagera la scène avec l’invité d’honneur le violoncelliste roumain Maître Ionut Romeo Voinea, ainsi qu’avec l’Orchestre Symphonique de Megrine, de la baguette du maestro Achref Bettibi.

Le programme musical de la soirée au cours de laquelle Mouadh Hedhli sera accompagné également de la chorale de Megrine, sous la direction de la cheffe de choeur Adreana Grekova, prévoit une sélection variée du répertoire de la musique classique comme la Fantaisie pour piano, chœur et orchestre op. 80 de Beethoven, la chanson mythique et intemporelle “Hallelujah” du poète-chanteur canadien Leonard Cohen, ainsi que de l’album “El Arrafa Waletoor Alsahera” du compositeur et pianiste égyptien Omar Khairat.