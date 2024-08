L’ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, s’est rendu ce samedi au pavillon de la délégation tunisienne au village paralympique à Saint-Denis à Paris où il s’est enquis des conditions d’hébergement des athlètes tunisiens.

Le diplomate a salué l’ensemble des membres de la délégation tout en leur souhaitant la bienvenue, assurant être disposé à veiller à leur bien-être et à ce que leur séjour se déroule dans les meilleurs conditions.

Il a, par ailleurs, indiqué que la Tunisie, qui a vibré au rythme des jeux olympiques et des exploits réalisés dans certaines disciplines, porte désormais toute son attention sur ses para-athlètes et la dynamique qu’ils sont susceptibles d’engendrer grâce, notamment, à de meilleures performances et davantage de chances de médailles.

“Les résultats fort probants réalisés à Tokyo 2020+1 sont restés dans les esprits et ceux de l’édition de Paris seront certainement meilleurs”, a lancé l’ambassadeur.

“Nous tablons sur des podiums dans toutes les disciplines et nous plaçons de grands espoirs en votre talent et votre détermination à hisser au plus haut le drapeau national”, a-t-il indiqué à l’adresse des athlètes tunisiens.

Le diplomate n’a, par ailleurs, pas manqué de prodiguer ses encouragements à tous les sportifs, toutes catégories et disciplines confondues, se disant confiant que les efforts déployés et les sacrifices consentis finiront par payer.

Dans une déclaration à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Paris, Dhia Khaled s’est dit honoré de cette visite et de sa rencontre avec les membres de la délégation officielle et sportive paralympique.

“L’Etat tunisien accorde une sollicitude particulière aux personnes porteuses d’handicap et en particulier au handisport qui, au fil des rendez-vous internationaux, a montré sa capacité à rivaliser et à battre les grandes nations”, a-t-il fait savoir, formant l’espoir de voir les sportifs tunisiens rééditer leurs exploits et insuffler de la joie au coeur de la toute la population.

De son côté, le président du Comité national paralympique tunisien (CNPT), Mohamed Mzoughi a, à cette occasion, présenté à l’ambassadeur les membres de la délégation (staff technique et médical) ainsi que les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports présents sur le site.

Il a souligné le sérieux et la détermination de tous les sportifs à briller lors de cette édition de Paris 2024, partant des cadres de la sélection, devenus figures emblématiques du handisport tunisien et des champions mondiaux et paralympiques confirmés, jusqu’au nouveaux venus sur lesquels le CNPT fonde de grands espoirs.

La Tunisie, rappelle-t-on, sera représentée pour la première fois aux Jeux de Paris (28 août-8 septembre) dans quatre disciplines : le para-athlétisme (25 athlètes), la boccia (3 athlètes), le para-aviron (1 athlète) et le para-triathlon (1 athlète).