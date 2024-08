L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME), la Fédération tunisienne de l’hôtellerie et le PNUD viennent de lancer un appel à manifestation d’intérêt destiné aux établissements hôteliers de l’île de Djerba, pour soutenir leurs démarches en matière d’efficacité énergétique à travers une campagne de relamping LED.

Cet appel s’inscrit dans le cadre de l’initiative “ALL Led Djerba ISLAND”, mise en œuvre dans le cadre du projet “Transition vers un marché d’éclairage à haute performance énergétique en Tunisie”, en coopération avec le PNUD et le PNUE.

L’objectif de la campagne de relamping destinée aux hôtels est d’optimiser la consommation d’énergie et de réduire les coûts énergétiques de ces établissements touristiques. La Date limite du dépôt des candidatures est fixée pour le 16 septembre 2024

En Tunisie, l’hôtellerie est un secteur particulièrement énergivore. La consommation d’énergie représente en moyenne 25 % des coûts d’exploitation d’un hôtel, selon l’ANME et le PNUD.

Face à l’augmentation des prix de l’énergie et les obligations réglementaires les hôteliers sont de plus en plus nombreux à chercher des solutions pour faire des économies d’énergie.

« Réduire la consommation énergétique dans les hôtels s’avère particulièrement complexe puisqu’il faut trouver un juste milieu entre la satisfaction client et les économies d’énergie. En effet, il est souvent constaté que les clients consomment plus dans un hôtel que chez eux, notamment en électricité et en eau », notent l’ANME et le PNUD, dans une fiche de présentation du projet « Leapfrogging Tunisia’s lighting market to high efficiency technologies »

Dans une plus large optique, la Tunisie vise, à travers ce genre d’initiatives, à respecter ses objectifs climatiques en accordant une attention particulière à la décarbonation du secteur de l’énergie et en adoptant des mesures ambitieuses visant entre autres l’amélioration de l’efficacité énergétique.

La transition durable vers un éclairage efficace offre dans ce cadre un important potentiel d’économie d’énergie et de réduction des gaz à effet de serre, une mesure qui est reflétée dans les objectifs de la Contribution déterminée à l’échelle nationale « CDN » de la Tunisie et de la stratégie nationale pour l’efficacité énergétique.

En effet, parmi tous les postes consommateurs d’énergie visés par la transition énergétique, l’éclairage est celui qui présente le potentiel le plus important d’autant qu’il dispose d’un taux de retour sur investissement le plus rapide.

Les lampes LED prédominent en 2024, représentant plus de la moitié des 43 651 luminaires analysés, selon une étude de l’ANME réalisée récemment dans le cadre du projet “Transition vers un marché d’éclairage à haute performance énergétique en Tunisie”, et portant sur le secteur hôtelier

Le taux d’adoption des LED a atteint 49,6%, ces dernières années. Les lampes à basse consommation (LBC) sont presque à égalité avec les lampes halogènes en termes de déploiement.

Les tubes néon se classent quatrièmes avec une part de marché de 11,1%.

Les lampes à incandescence ont pratiquement disparu en 2024, reléguées à des endroits peu fréquentés ou utilisées principalement dans des appliques, représentant une part de marché insignifiante. Leur taux d’adoption dans les hôtels ces dernières années s’établit à 2,4%.

Cet engagement de l’ANME et du FTH s’est manifesté à travers une mission d’accompagnement d’une centaine d’hôtels tunisiens pour réaliser un diagnostic énergétique permettant ainsi l’identification d’un plan d’action de maitrise de l’énergie et par conséquent bénéficier des primes accordées par le Fond de Transition Energétique (FTE).