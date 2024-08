Le dollar américain a légèrement baissé vendredi, les investisseurs étant dans l’attente des déclarations du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les marchés espèrent y trouver des indications sur la politique monétaire américaine à venir, notamment sur la possibilité d’une baisse des taux d’intérêt.

Face à cette incertitude, l’euro et la livre sterling ont pris le dessus sur le dollar. La monnaie unique européenne a gagné 0,11%, tandis que la livre sterling a progressé de 0,33%, se rapprochant de son plus haut niveau face au dollar depuis avril 2022.

Les investisseurs sont particulièrement attentifs aux propos de Jerome Powell concernant le rythme et l’ampleur des éventuelles réductions de taux. En effet, une politique monétaire plus accommodante de la Fed aurait tendance à affaiblir le dollar, car les rendements des obligations américaines diminueraient, rendant le dollar moins attractif pour les investisseurs.

Il est important de noter que les marchés financiers sont très volatils et que les cours de change peuvent fluctuer rapidement en fonction des annonces économiques et des événements géopolitiques. Les investisseurs sont donc invités à la prudence et à se tenir informés des dernières évolutions.