Après avoir subi une deuxième vague de chaleur intense, la France se prépare à affronter de violents orages qui devraient balayer une grande partie du territoire ce week-end.

Météo-France a placé 19 départements en vigilance orange, allant de Midi-Pyrénées à la Lorraine. Ces orages, prévus dès samedi, pourraient provoquer des précipitations abondantes, des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h et des chutes de grêle. Certains secteurs pourraient même être touchés par des phénomènes tourbillonnaires.

Ces conditions météorologiques extrêmes sont une conséquence directe du contraste thermique important entre les masses d’air chaud et humide et les zones plus fraîches. Les orages devraient se calmer progressivement dimanche, laissant place à un temps plus frais et plus stable.