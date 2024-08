Des rumeurs de pénurie de viande de poulet ont circulé ces derniers temps en Tunisie, alimentées notamment par l’augmentation des prix d’autres produits. Cependant, Fathi Ben Khalifa, conseiller économique de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), tient à rassurer les consommateurs. Selon lui, la production de poulet est stable et suffisante pour répondre à la demande.

Si les prix des poissons et des viandes rouges ont connu une hausse, poussant les consommateurs à se tourner davantage vers le poulet, cette demande accrue n’a pas entraîné de rupture d’approvisionnement. Bien que des infections aviaires aient affecté une partie de la production en juin dernier, la production nationale a rapidement retrouvé son niveau habituel. Les prévisions pour septembre 2024 tablent même sur une production supérieure à la moyenne, à hauteur de 13.100 tonnes.

Les abattoirs tunisiens poursuivent leurs activités de manière normale, malgré les contraintes tarifaires imposées par le ministère du Commerce. Cette situation témoigne de la résilience du secteur avicole tunisien face aux défis actuels.

En résumé, il n’y a pas lieu de s’inquiéter d’une pénurie de viande de poulet en Tunisie. La production est stable et les abattoirs fonctionnent normalement. Les fluctuations de prix observées sur le marché sont liées à des facteurs conjoncturels et non à une baisse de la production.