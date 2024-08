Des capacités Gen AI avancées, une conception fluide futuriste et une efficacité énergétique inégalée

OPPO vient de dévoiler en Tunisie ses deux derniers modèles de téléphones IA de la série Reno, à savoir Reno12 F et Reno12, qui seront lancés sur le marché tunisien à partir du 2 septembre 2024.

Lors d’un événement de lancement, tenu le 22 août 2024 à Tunis, M. Jihed Maïz, responsable du marketing digital chez OPPO Tunisie a signalé que « Lors de la conception de ces nouveaux modèles, basés sur les dernières technologies d’IA et outillés de mises à niveau majeures, tant au niveau matériel que logiciel, OPPO a voulu créer des appareils intelligents qui iront plus loin dans l’histoire de la série Reno, avec une qualité et une durabilité exceptionnelles ».

Une campagne promotionnelle de précommande, en Tunisie, est annoncée du 23 août au 1er septembre 2024, octroyant des cadeaux spéciaux pour toute réservation d’achat durant cette période.

Le nouveau Reno12 F : très élégant et accessible

Doté d’un tout nouveau design Cosmos Ring, d’un Halo Light dynamique et d’un écran adaptatif intelligent de 120 Hz, le tout protégé par une Armure Intégrale robuste, le Reno12 F impressionne par son design élégant et sa construction solide. En tant qu’expert en portrait IA, OPPO Reno12 F prend non seulement la tête de l’amélioration de la créativité en photographie avec des fonctionnalités d’IA avancées, telles que AI Eraser 2.0 et Smart Image Matting 2.0, mais il améliore également la productivité avec des outils d’IA, notamment AI Recording Summary, AI Writer, et plus encore.

Boosté par la plateforme MediaTek Dimensity 6300 pour des performances élevées, et la fonction AI LinkBoost pour une connectivité améliorée, OPPO Reno12 F est le premier choix des utilisateurs pour entrer dans le monde des téléphones IA.

Conception haut de gamme et construction incassable

OPPO Reno12 F révolutionne le design de la série Reno avec l’introduction du nouveau Cosmos Ring Design. S’inspirant des montres bracelets classiques, le module de caméra circulaire méticuleusement conçu sur la couverture arrière dégage une sensation élégante et luxueuse, tandis qu’un halo lumineux entoure la caméra pour ajouter un effet d’éclairage dynamique unique qui se synchronise avec la musique et ajoute une ambiance supplémentaire à l’expérience d’écoute des utilisateurs. Non seulement le Halo Light offre une variété d’effets d’éclairage personnalisables pour différents scénarios, mais il sert également de système de notification subtil pour la recharge, les appels et les messages, alertant les utilisateurs avec une interruption minimale lors de situations telles que les réunions et les cours.

Le superbe design Cosmos Ring du OPPO Reno 12 F est complété par deux options esthétiques fusionnant entre des combinaisons de couleurs à la fois contemporaines et classiques : L’orange Amber (Amber Orange), doté d’une texture qui dansante tel des flammes vacillantes ; et le vert olive (Green Olive), doté quant à lui d’une texture de colonne lumineuse incurvée dégageant une fluidité dynamique visuellement captivante. En termes de dimensions, l’OPPO Reno12 F est à seulement 7,76 mm d’épaisseur et ne pèse que 187 g, alliant ainsi un design élégant à un confort de prise en main pour toutes les occasions.

OPPO Reno12 F dispose aussi d’un écran adaptatif intelligent de 120 Hz avec une luminosité remarquable pouvant atteindre un pic de 2 100 nits pour des expériences visuelles à la fois vives et confortables même en plein soleil. De plus, l’écran du Reno12 et Reno12 F est doté de la fonction Splash Touch qui garantit des interactions fluides sur des écrans humides ou même en ayant les mains mouillées, améliorant la précision des tapotements et des balayages, même sous la pluie. Au-delà de ça, le téléphone offre aussi une protection oculaire intelligente de haute volée, tirant parti des solutions matérielles et logicielles permettant de minimiser les émissions de lumières bleues et affichant les températures optimales offrant un confort visuel tout au long de la journée.

Outre son look élégant et stylé, l’OPPO Reno12 F offre une durabilité incroyable renforcée par une Armure Intégrale permettant une protection solide contre les chutes, les rayures, la pression et même les éclaboussures d’eau du quotidien. L’Armure Intégrale comprend un écran en verre trempé, un chassis en alliage haute résistance développé en interne par OPPO et des composantes internes protégées par une structure de rembourrage en éponge bionique. Grâce à cette protection intérieure, l’OPPO Reno12 F est non seulement certifié IP64 pour la résistance à l’eau et à la poussière, mais aussi certifié 5 étoiles lors des tests de protection multi-scènes de performance SGS.

Stimuler la créativité et la productivité grâce à une GenAI accessible

Le Reno12 F reflète l’engagement d’OPPO à rendre la technologie d’IA accessible en fournissant à davantage d’utilisateurs des fonctionnalités GenAI avancées qui stimulent la créativité en photographie et améliorent la productivité. En ce qui concerne la photographie IA, AI Eraser 2.0 offre un moyen simple de supprimer les éléments/personnes indésirables des photos avec un simple toucher et ce, tout en prenant en charge la suppression d’un large éventail d’objets et le remplissage naturel des arrière-plans générés à une vitesse plus rapide et efficace que jamais. AI Smart Image Matting 2.0 a quant à lui été mis à jour avec une précision améliorée, permettant des découpes multi-sujets qui peuvent être enregistrées sous forme d’autocollants autonomes pour une utilisation future. AI Studio est également inclus sur le téléphone et offre une expérience photographique personnalisée basée sur l’IA pouvant transformer des portraits ordinaires en avatars numériques uniques.

Outre les fonctionnalités d’imagerie IA, OPPO Reno12 F ajoute une gamme d’outils de productivité IA utiles tels que AI Recording Summary, qui permet le traitement des enregistrements vocaux et d’en extraire les informations clés et les intégrer intelligemment dans des résumés faciles à lire. D’autres fonctionnalités sont intégrées dans AI Toolbox, notamment AI Writer pour l’écriture d’e-mails ainsi que la génération de commentaires et légendes pour les réseaux sociaux, AI Summary pour extraire les détails essentiels de longs passages de texte, et AI Speak pour la lecture des articles à haute voix. Grâce à un AI Toolbox facile à utiliser, les utilisateurs peuvent facilement faire appel à ces fonctionnalités depuis la barre latérale afin d’augmenter leur productivité dans un large choix de scénarios.

Des images naturelles et claires avec l’AI Portrait Expert

Au-delà des fonctionnalités GenAI, OPPO Reno12 F améliore l’expérience photographique avec un système de caméra ultra-clair conçu pour capturer des portraits nets et naturels. Le système comprend un appareil photo principal de 50 MP de qualité supérieure, un appareil photo macro de 2 MP pour des portraits en gros plan parfaits et un appareil photo ultra grand angle de 112 degrés de 8 MP, le tout complété par un appareil photo frontal de 32 MP avec plusieurs focales.

En plus de cette puissante combinaison d’appareils photo, le mode Pro Portrait exploite à la fois les appareils photo, principal et macro, pour offrir des effets Bokeh de qualité professionnelle pour des portraits époustouflants, tandis que le AI Portrait fournit des effets de retouches plus vifs et plus naturels. Ensemble, ces combinaisons matérielles et logicielles garantissent que chaque portrait sur Reno12 F capture toute la beauté naturelle des sujets avec des détails exceptionnels.

Toujours connecté, toujours actif

Gâce à la technologie AI LinkBoost d’OPPO couplée à une solution d’antenne environnante 360°, l’OPPO Reno12 F garantit la meilleure performance réseau de l’histoire de la série Reno, tirant avantage de l’IA intégrée au système afin d’améliorer la réception du signal et d’optimiser la sélection du réseau donnant accès à une connectivité plus stable que jamais.

En s’adaptant intelligemment aux conditions difficiles du réseau, AI LinkBoost garantit aux utilisateurs la meilleure connectivité possible. Par exemple, AI LinkBoost accélère la vitesse de partage de vidéos et réduit la mise en mémoire des appels vidéo sur les réseaux encombrés ou ceux dont les signaux sont faibles. De plus, et à la sortie d’un ascenseur, AI LinkBoost permet non seulement au Reno12 F de se reconnecter à un réseau 36% plus rapidement que la génération précédente, mais il permet aussi d’améliorer la précision de la localisation lors de l’utilisation des applications de navigation tel que Google Map ou autres. Pour les cas les plus extrêmes, sans aucune couverture réseau, la fonction BeaconLink d’OPPO prend en charge les appels vocaux d’appareil à appareil via Bluetooth sur la base d’un protocole développé par l’entreprise, rendant la communication réseau ad hoc possible même dans un environnement complètement déconnecté.

Des performances puissantes et une fluidité durable

OPPO Reno12 F est alimenté par la plateforme MediaTek Dimensity 6300 offrant une amélioration globale de 10% en termes d’efficacité énergétique par rapport à la génération précédente. L’appareil est disponible avec une mémoire RAM de 12 Go et une capacité de stockage ROM de 256, avec jusqu’à 12 Go de RAM virtuelle supplémentaire disponibles via la technologie d’extension de RAM d’OPPO pour garantir un multitâche fluide et sans figement. L’ajout du moteur Trinity exclusif d’OPPO garantit également la fluidité du système à long terme grâce à l’allocation précise des ressources de calcul. Cela inclut ROM-Vita, pouvant compresser et nettoyer intelligemment le stockage afin de créer plus d’espace pour les fichiers utilisateur. Grâce à ces améliorations, Reno12 F a réussi le test de protection de fluidité de 50 mois d’OPPO, garantissant la fluidité du système pendant plus de quatre ans d’utilisation.

Sa batterie large de 5 000 mAh, permet à l’OPPO Reno12 F de fournir jusqu’à 1,94 jour d’utilisation régulière ou 13,95 heures impressionnantes de streaming TikTok non-stop. Grâce à la technologie avancée d’OPPO, la batterie est également capable de maintenir des performances optimales pendant plus de quatre ans en utilisation normale. Cette batterie longue durée est complétée par la charge rapide SUPERVOOCTM de 45 W, qui permet une recharge complète à 100% en 71 minutes. Même une charge rapide de 10 minutes à partir de 1% peut offrir plus de 7 heures de lecture de musique ou plus de 6 heures de temps d’appel, garantissant aux utilisateurs une connexion au réseau et du divertissement en à peine quelques minutes de recharge.

Le nouveau Reno12 : mêmes fonctionnalités avec plus d’options et d’efficacité

OPPO Reno12 est doté presque des mêmes fonctionnalités et technologies, avec plus d’options et de performances.

Au niveau logiciel, ce modèle s’appuie sur les mêmes technologies d’IA que le Reno12 F, avec l’ajout d’autres fonctions telles que AI Best Face, AI Clear Face et Hardware AI Clear Voice. Quant au niveau matériel, il se distingue également par son superbe design et sa durabilité supérieure, avec un écran Gorilla Glass 7i résistant à tous types de rayures.

En termes de stockage, le Reno12 est disponible avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage ROM, avec jusqu’à 12 Go supplémentaires disponibles via la technologie d’extension de mémoire d’OPPO.

Le téléphone présente également un design élégant et une couleur Argent Astro (Astro Silver), avec une douceur particulière au toucher. Il s’agit d’un téléphone alimenté par la plateforme MediaTek Dimensity 7300 de haute performance, améliorée de 35%, avec une batterie durable de 5 000 mAh et une charge rapide de 80W (qui passe de 1% à 100% en seulement 47 minutes).

Prix et disponibilités

Le Reno12 F et Reno 12 seront disponibles en Tunisie à partir du 2 septembre 2024.

Le modèle Reno12 F (12 Go de RAM + 256 Go de ROM) sera vendu au prix public conseillé de 1499 DT alors que le modèle Reno12 (12 Go de RAM + 512 Go de ROM) sera vendu au prix public conseillé de 1999 DT.