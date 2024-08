Un appel à candidatures est ouvert jusqu’au 31 août 2024, pour la participation à un atelier de formation artistique destiné à des performeurs, acteurs et danseurs pour une coproduction italo-tunisienne de théâtre et de danse dans le cadre de Beyond Borders autour du thème “Frontière”.

Beyond Borders est un projet international multidisciplinaire de recherche, d’expérimentation et de coproduction artistique dans les arts de la scène, conçu et dirigé par Instabili Vaganti, avec le soutien du ministère de la culture Italien.

Instabili Vaganti est une compagnie expérimentée dans le théâtre physique, l’art de la performance et les multimédias et qui est souvent en contact avec différentes cultures tout au cours de ses nombreuses tournées à travers le monde.

L’étape en Tunisie du projet vise à réaliser un atelier de formation artistique qui aboutira à une co-production en collaboration avec le Théâtre National Tunisien et l’Institut Italien de Culture de Tunis, partenaires du projet. Cette production artistique fera sa première au mois de novembre 2024 dans le cadre de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), avant une programmation d’autres représentations du spectacle en Tunisie et en Italie en 2025.

Le but est de développer un processus de création artistique partagée sur le thème de la Frontière, entendue de manière large: géographique, religieuse, sociale, de genre, interpersonnelle.

Sous la direction d’Instabili Vaganti et avec des artistes italiens et tunisiens déjà sélectionnés lors des étapes précédentes du projet, les participants travailleront sur la formation physique et vocale spécifique développée dans le cadre du projet, en se concentrant sur des éléments tels que l’espace, le rythme, le mouvement, les actions physiques individuelles et de groupe.