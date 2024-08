Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a dévoilé la liste des six porteurs de projets de long-métrages de fiction sélectionnés pour la deuxième édition de la résidence d’écriture “Kitabet” qui aura lieu du 02 au 07 Septembre 2024.

Les six candidats sélectionné sont:

Hosni Ben Amor pour “Syndrome”

Oubayda Allah Ayari pour “L’aurore boréal”

Safa Ghali pour “Sonate”

Zeineb Fellah pour “Une dernière étreinte”

Hssan Abdelghani pour “Histoire d’un film”

Imed Methnani pour “Teber le dernier camp”

Pour cette deuxième résidence de “Kitabet” qui sera libre de thème, les participants seront accompagnés dans l’écriture, le traitement de leurs projets de fiction et le travail sur les scénarios de leurs projets de long métrage par la créative script consultante internationale Deema Azar, productrice jordanienne et consultante spécialiste du scénario. Elle est également co-fondatrice et directrice associée de TaleBox, une société de production basée à Amman. Elle a produit le premier long métrage primé de Darin J.

Sallam, «FARHA» (2021), sélectionné pour représenter le Royaume Hachémite de Jordanie à la 95ème Academy Awards (Oscars) 2023 et vainqueur du prix du Meilleur Film Jeunesse lors de la 15ème édition de l’APSA – Asia Pacific Screen Awards (les Oscars Asiatiques).