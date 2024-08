Les services de la direction régionale de l’équipement à Siliana ont réalisé un certain nombre d’interventions dans le cadre des préparatifs à la saison des pluies, parmi lesquelles, le curage et l’aménagement des cours d’eau.

Le chef du service de maintenance et d’exploitation des routes, relevant de la direction régionale de l’équipement de Siliana, Ali Bahri, a indiqué, jeudi, à l’Agence TAP que ces interventions seront effectuées au niveau des routes nationales, régionales et locales.

Une consultation a été conclue moyennant une enveloppe de 108 mille dinars pour le curage de 25 mille mètres de cours d’eau en ciment sur la route régionale 71 dans la délégation de Rouhia, la route locale 626 reliant le gouvernorat de Siliana et la délégation de Bou Arada, en plus de la route locale 842 dans la délégation de Kesra et la route régionale n° 47, selon la même source.

Les travaux de curage de l’ouvrage hydraulique, au niveau d’Oued El Mguarine, sur la route locale 623, dans la localité “El Arab”, relevant de la délégation de Siliana-Nord ont également démarré, a-t-il précisé.

Il a souligné que le curage d’Oued Bouarada est actuellement en cours, situé au niveau de la route régionale 29 reliant Goubellat (gouvernorat de Béja) et la délégation de Bouarada (gouvernorat de Siliana) en coopération avec la direction de l’hydraulique urbaine.

Le responsable régional a assuré la poursuite des interventions, qui toucheront le reste des routes, à savoir, la route nationale n°4 reliant le gouvernorat de Siliana à Tunis, la route régionale n°71 reliant la délégation de Rouhia et Dahmani (gouvernorat du Kef), et la route nationale n°5 reliant la délégation de Krib et le gouvernorat du Kef, en plus de terrassement et aménagement de piste rurales et agricoles.