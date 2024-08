L’Autorité saoudienne de l’intelligence artificielle “SDAIA” a lancé, mercredi, la nouvelle identité du 3ème Sommet Mondial de l’Intelligence Artificielle, sous le slogan “Pour le bien de l’humanité”, rapporte l’agence de presse saoudienne (SPA).

Conçue avec quatre lettres (GAIN), l’acronyme anglais de GLOBAL AI SUMMIT, cette nouvelle identité est caractérisée par une combinaison de couleurs blanc, violet et noir, ajoute-t-on.

La couleur violette symbolise l’innovation et la passion, le noir souligne la force des technologies des données et de l’intelligence artificielle dans notre époque, et le blanc est le symbole de la pureté.

Les lettres (GAIN) symbolisent la philosophie profonde du concept d’intelligence artificielle. La lettre G fait référence à l’expansion et au développement numérique mondial, tandis que AI représente l’intelligence artificielle.

La lettre N évoque de son côté les concepts NOW (maintenant), NEXT (prochain) et NEVER (jamais), soulignant l’importance des données et de l’intelligence artificielle à la fois dans le présent et pour l’avenir.