Dans le cadre de la 37ème édition du Festival International du Film Amateur de Kélibia (FIFAK, 17-24 août 2024), une rencontre a eu lieu hier mercredi 21 août pour la présentation d’une publication sous forme d’un Cahier intitulée “Regards sur le cinéma amateur tunisien ». Cet ouvrage collectif a été réalisé par l’Association Tunisienne pour la Promotion de la Critique Cinématographique (ATPCC) sous la direction de la chercheuse, cinéaste et présidente de l’association, Ons Kamoun, ainsi que par le vice-président, l’universitaire et critique de cinéma, Kamel Ben Ouanes.

L’opus, qui compte 132 pages, est formé de deux grands chapitres.

Le premier, intitulé “Le film amateur en Tunisie : une lecture critique”, regroupe sept textes précédemment regroupés dans un livret réalisé par l’association lors de l’édition précédente du Fifak. Ces textes proposent des analyses de sept films présentés au festival, dont certains ont été récompensés. Le deuxième chapitre est dédié à des réflexions sur le cinéma amateur en Tunisie, avec quatre articles et une bibliographie cinématographique.

Il est à noter que l’Association Tunisienne pour la Promotion de la Critique Cinématographique a repris ses activités l’année dernière, après une interruption de cinq ans depuis 2017 en raison du manque de soutien financier, selon Kamel Ben Ouanes.

En évoquant cette reprise, le critique de cinéma a expliqué à l’Agence TAP que l’association s’est recentrée sur le cinéma tunisien en revisitant son histoire et sa mémoire. A cet égard, elle a produit cinq livres dont « Regards sur le cinéma amateur tunisien », et quatre autres ouvrages verront bientôt le jour. Trois de ces ouvrages seront dédiés aux réalisateurs tunisiens Abdelatif Ben Ammar, Sadok Ben Aïcha et Jilani Saadi. Il a également mentionné que l’association travaille sur un ouvrage recensant tous les films tunisiens produits entre 2021 et 2023, comprenant une analyse pour chaque film ainsi qu’un entretien avec son réalisateur ou producteur.

Hommage à la mémoire de Khemais Khayati

Quant à la périodicité de ces cahiers, dont le premier numéro a été présenté lors de cette rencontre, Ons Kamoun a déclaré à TAP que l’association aspire à produire trois livres par an, en plus d’un quatrième ouvrage qui documentera les travaux du colloque annuel prévu, et intitulé “Colloque Khemais Khayati pour la critique cinématographique “.

Ce colloque rendra un hommage à la mémoire du critique de cinéma et journaliste Khemais Khayati. Il constituera un espace de réflexion, d’écriture et d’ateliers, et devrait se tenir en novembre, avant les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

Dans ce même contexte, Ons Kamoun a rappelé que l’ATPPC a publié à l’occasion du quarantième jour du décès de Khemais Khayati un autre ouvrage collectif intitulé “Khemais Khayati : réflexions sur ses écrits critiques”.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté de nombreux journalistes et spécialistes du cinéma, le directeur du Festival International du Film Amateur de Kélibia a annoncé le lancement du site internet de l’Association Tunisienne pour la Promotion de la Critique Cinématographique. Ce site, qui contient la plupart des articles et activités de l’association, est désormais accessible aux intéressés et à ceux souhaitant s’informer sur ses activités et programmes à l’adresse suivante httpss://atpcc.org