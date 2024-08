Dans une ambiance empreinte de fierté et de reconnaissance, Orange Tunisie a organisé une cérémonie au siège du Centre Urbain Nord pour honorer les performances exceptionnelles des trois athlètes tunisiens soutenus par l’opérateur lors des derniers Jeux d’été. Un hommage leur a donc été rendu, en présence de leurs familles et des salariés d’Orange Tunisie.

L’événement, qui s’est tenu mardi 20 août, a permis de célébrer les exploits des taekwondoïstes Firas Kattoussi, médaillé d’or dans la catégorie des moins de 80 kg et Mohamed Khalil Jendoubi, médaillé de bronze dans la catégorie des moins de 58 kg, et de féliciter chaleureusement Zeineb Sghaier, la lutteuse tunisienne des moins de 76 kg, qui a, elle aussi, brillamment représenté la Tunisie lors de ces Jeux d’été.

La cérémonie, très festive, a été emplie d’émotions fortes et de fierté, grâce aux moments mémorables que ces athlètes ont procuré à tous les Tunisiens cet été.

Fidèle à son engagement de soutenir les sports individuels, Orange Tunisie continuera à accompagner ces jeunes athlètes tunisiens talentueux, pour encore plus de succès au niveau national et international, mais aussi pour susciter, auprès des jeunes et très jeunes, un engouement pour ces sports individuels.