Alors que les premières épreuves des Jeux Paralympiques de Paris 2024 débutent dans 8 jours, plus d’1,75 million de billets ont déjà été vendus, dont plus de 700 000 depuis le début des Jeux Olympiques avec de nombreuses sessions affichant déjà quasiment complet. Il reste encore de belles opportunités dans de nombreux Para sports pour venir vibrer devant les exploits des Para athlètes français et du monde entier, au cœur des mêmes sites iconiques qu’aux Jeux Olympiques.

Des billets restent disponibles pour la Cérémonie d’ouverture, à partir de 150€. Pour la première fois de l’histoire des Jeux Paralympiques, le public pourra prendre part à une cérémonie d’ouverture inédite et exceptionnelle, qui se déroulera hors d’un stade au cours d’une célébration grandiose des para athlètes et de leurs performances dans un cadre à couper le souffle. Les Jeux Paralympiques s’ouvriront au cœur de Paris, et autour de la plus grande et de la plus belle place de Paris : la Place de la Concorde.

Des billets sont également encore disponibles à partir de 45€ pour la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Le public pourra vivre les derniers moments de fête de Paris 2024 à l’occasion d’un grand moment de communion avec les Para athlètes, au Stade de France ; une cérémonie sous le signe de la fête et de l’émotion alors que se clôtureront les Jeux de Paris 2024.

Des sessions et des sports qui affichent déjà presque complet.

Certains sports prisés du public affichent désormais presque complet : Escrime fauteuil (Grand Palais), Para taekwondo (Grand Palais), Para cyclisme sur piste (Vélodrome national de St Quentin en Yvelines), Para équitation (Château de Versailles), et Cécifoot (Arena Champ-de-Mars). C’est également le cas du Pass découverte Paris centre et de certaines finales telles que la finale de Rugby fauteuil à l’Arena Champ de Mars, les finales de Basket fauteuil à l’Arena Bercy ou encore les demi-finales et la finale de Cécifoot au Stade Tour Eiffel.

Comme pour les Jeux Olympiques, Paris 2024 invite les spectateurs à se rendre régulièrement sur le site officiel de la billetterie, tickets.paris2024.org, pour ne manquer aucune éventuelle relâche billetterie. Des billets peuvent également être achetés via la plateforme officielle de revente, jusqu’à 12h avant chaque session.

Les ventes de billets de Para athlétisme au Stade de France sont également un succès, avec quasiment 500 000 billets qui ont déjà trouvé preneur. Des ventes qui devraient dépasser celles des championnats du monde d’athlétisme 2003, déjà organisés au Stade de France, au cours desquels 530 000 billets avaient été vendus.

Pour la première fois de leur histoire, les Jeux Paralympiques proposent un programme d’hospitalité haut de gamme.

Pour bien débuter l’aventure paralympique le 28 août, les spectateurs profiteront d’une expérience d’hospitalité exclusive en plein air dans le Jardin des Tuileries avant d’aller admirer le défilé des athlètes en tribune lors de la Cérémonie d’ouverture.

Pour les compétitions, les fans auront le choix entre deux types de packages d’hospitalités (billets inclus), conçus pour s’adapter à leurs envies et à leur budget : un package « Lounge » avec des espaces garantis au cœur de l’action sportive et un package « Fan Kit ». Les packages d’hospitalités sont proposés sur 8 Para sports (Para Athlétisme, Basket fauteuil, Cécifoot, Para Cyclisme sur piste, Para Judo, Para Natation, Rugby fauteuil, Tennis fauteuil) ainsi que pour les deux cérémonies. Ces offres permettront d’être plongé dans la passion et l’émotion des exploits des athlètes paralympiques dans les sites de compétition.

Les chiffres clés sur les acheteurs de billets pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 :

92% d’acheteurs français ;

144 pays représentés parmi les acheteurs de billets ;

Top 5 pays hors France : Royaume-Uni (27%), Allemagne (14%), Etats-Unis (10%), Belgique (7%), Pays-Bas (5%) ;

Top 5 acheteurs en région : Ile-de-France (73%), Hauts-de-France (3%), Auvergne-Rhône-Alpes (3%), Pays de la Loire (2%), Normandie (2%).