La Tunisie bénéficiera jeudi 22 août d’un ciel majoritairement dégagé, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les amateurs de soleil pourront profiter de belles journées, mais attention aux vents et à la mer qui pourraient gâcher légèrement les plaisirs balnéaires.

Les vents souffleront de secteur Nord au Nord et au Centre, et de secteur Est au Sud. Ils seront relativement forts près des côtes Nord, ce qui pourrait entraîner des rafales et quelques tourbillons de sable. Sur le reste du territoire, les vents seront plutôt faibles à modérés.

La mer sera particulièrement agitée au Nord, avec des vagues importantes. Les côtes Est seront également concernées par une houle, bien que moins marquée. Il est donc conseillé aux plaisanciers et aux baigneurs de faire preuve de prudence.

Les températures seront estivales, avec des maximales comprises entre 30 et 34°C sur les régions de l’Est et les hauteurs de l’Ouest, et entre 35 et 38°C sur le reste du pays.