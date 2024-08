La sélection tunisienne paralympique de Boccia est à pied d’œuvre pour procéder aux derniers réglages avant d’aborder les Jeux Paralympiques de Paris 2024, prévus du 28 août au 8 septembre.

En stage à Saint Sébastien en France depuis le 11 août, les trois éléments de l’équipe de Tunisie peaufinent leur préparation sous la houlette de leurs coachs, Faten Ben Hellal et Kamel Taamallah, en prévision d’une compétition qui s’annonce particulièrement disputée.

La précision, la technique, l’adresse et la cohésion du groupe sont autant de composantes au menu de la préparation.

Composée de Achref Tayahi (catégorie BC2), Ayed Ben Youb (BC2) et Maha Ounallah (BC1), la sélection nationale de Boccia, sera en lice aux épreuves par équipes et en individuel face aux grosses pointures de cette discipline paralympique notamment la France (pays hôte).

Néanmoins, la boccia tunisienne, pour une première participation aux jeux, fruit d’une qualification acquise avec brio et un sacre de champion d’Afrique en Egypte 2023, n’aura rien à envier à ses concurrents plus expérimentés.

En effet, les boulistes tunisiens avaient livré une prestation honorable pour leur première apparition internationale lors du tournoi de Pologne (World Boccia Challenger) où ils avaient terminé au pied du podium.

L’or décroché en Egypte, la qualification pour les Jeux Paralympiques de Paris et la 4e place honorable obtenue en Pologne, augurent d’un bel avenir pour cette jeune sélection à qui seuls le manque d’expérience et le trac pourraient faire défaut.

Pour mettre ces jeunes boulistes dans les meilleures conditions, le Comité national paralympique tunisien (CNPT) a mis à leur disposition ainsi qu’à toutes les sélections nationales handisports, une commission médicale chargée de veiller à l’épanouissement physique, mais aussi mental des para-athlètes.

Un préparateur mental, attaché à ladite commission médicale a, notamment, été désigné pour accompagner les joueurs de la Boccia tout au long de leurs stages, en Tunisie et à l’étranger et pendant les jeux à Paris. Son rôle semble primordial et très important pour faciliter la tâche du staff technique.

« Depuis le stage de Monastir, le rythme de la préparation était soutenu, mais bien que ponctué par des phases de repos, il était nécessaire de faire intervenir un préparateur mental pour permettre aux joueurs de progresser et de mieux gérer leurs performances sur les plans mental, physique et surtout émotionnel », a déclaré Faten Ben Helal, entraîneure de l’équipe de Tunisie de Boccia, à l’agence TAP.

Selon la coach, l’apport du préparateur mental a été considérable au niveau de la condition psychologique des joueurs ce qui a eu des répercussions positives sur la qualité de leur jeu et leurs performances.

« La préparation mentale permettra à nos jeunes joueurs de mieux gérer leurs émotions et de passer outre tout sentiment d’intimidation face aux adversaires, comme ce fut le cas en Pologne, pour espérer aller le plus loin possible aux jeux de Paris », a ajouté Ben Helal.

Etre au meilleur de leur forme physique est, également, une condition sine qua non pour ces boulistes handisports. Et pour cause, les adeptes de cette discipline présentent pour la majorité un handicap lourd incluant des troubles permanents du mouvement et de la posture, responsable d’une déficience motrice.

Pour le président de la commission médicale en charge de la délégation paralympique tunisienne à Paris, Dr Adnane Mouaffak, la prise en charge médicale des para-athlètes se fait au cas par cas, car les besoins diffèrent d’un sportif à l’autre.

Avant les jeux de Paris 2024, tous les athlètes paralympiques ont été assujettis à une batterie d’examens et d’analyses.

Des analyses supplémentaires plus spécifiques ont, selon Mouaffak, été effectuées afin de détecter d’éventuelles carences et de procéder à la prescription de compléments en fer, magnésium et autres vitamines nécessaires à la bonne condition physique et mentale des para-athlètes.

Pour rappel, la Tunisie sera représentée aux Jeux Paralympiques de Paris par quatre disciplines dont la boccia qui fête sa première participation aux jeux.

La compétition de la Boccia démarrera le 29 août.

Sport paralympique depuis 1984, Boccia ou boule en italien, est un sport inventé pour les personnes avec un handicap lourd atteintes de paralysie cérébrale incluant des troubles permanents du mouvement et de la posture, responsable d’une déficience motrice.

Un jeu de boule d’intérieur, la Boccia est un sport qui s’apparente à la pétanque. Il se joue en intérieur, sur une surface lisse, avec des balles en cuir de couleurs (6 rouges ; 6 bleues, et le jack blanc).

Le principe du jeu est simple : c’est un sport en duel, où le but est de marquer le plus de points que son adversaire, sur 4 manches en un temps réduit. La boccia peut se jouer en individuel, en double et en triplette.