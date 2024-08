Les services de commissariat régional de la jeunesse et des sports au gouvernorat de Zaghouan ont commencé à gazonner le terrain de l’ancien stade municipal de football de Zaghouan et le stade de Zriba-village, dans le cadre des projets sportifs et de jeunesse au titre des années 2024 et 2025.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur des activités sportives et de l’éducation physique au commissariat régional de la jeunesse et des sports, Lassaad Ben Hmida, a souligné, que les entrepreneurs en charge des deux projets ont commencé la pose de gazon artificiel de troisième génération sur une superficie de 100 sur 60 mètres pour le stade de Zriba, avec un coût total estimé à 646 mille dinars.

De même pour le stade de Zaghouan, qui s’étend sur une superficie de 90 mètres sur 50 mètres et qui sera mis en œuvre contre une enveloppe de 560 mille dinars.

Selon la même source, le ministère de la jeunesse et des sports a alloué un budget de 360 mille dinars pour les travaux d’éclairage du stade de Zaghouan, au cours du mois de septembre prochain.

Le directeur des activités sportives a souligné que les services de commissariat régional de la Jeunesse et des sports visent à mener à terme les deux projets afin qu’ils soient prêts avant l’inauguration de la saison sportive, et accueillir des compétitions sportives, notant que plus de 400 jeunes bénéficieront des services de ces deux installations.