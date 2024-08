Le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, en partenariat avec l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) Tunisie, a le plaisir d’annoncer l’inauguration officielle du nouveau local du Dispositif Nouvelle Chance (DNC) à Sousse. Cet événement s’est déroulé en présence de Monsieur Lotfi Dhiab, ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Son Excellence Madame Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie, ainsi que Madame Aude Penent, Directrice adjointe de l’Agence Française de Développement (AFD) en Tunisie.

Ce programme innovant, mis en œuvre par l’IECD Tunisie en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), et l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP), a pour objectif d’accompagner les jeunes sans qualification, âgés de 18 à 30 ans, vers une insertion professionnelle et sociale durable.

Un programme d’accompagnement sur mesure pour les jeunes

Le DNC offre aux 1000 jeunes bénéficiaires un accompagnement individualisé et personnalisé, comprenant :

Un bilan de compétences et une orientation professionnelle pour identifier les aspirations et les aptitudes de chaque jeune.

pour identifier les aspirations et les aptitudes de chaque jeune. Une formation en compétences de bases et Soft Skills adaptée aux besoins du marché du travail local, dispensée par des formateurs expérimentés.

adaptée aux besoins du marché du travail local, dispensée par des formateurs expérimentés. Un soutien à la recherche d’emploi, incluant la rédaction de CV et de lettres de motivation, les périodes d’immersion, la préparation aux entretiens d’embauche et la mise en relation avec des employeurs potentiels.

incluant la rédaction de CV et de lettres de motivation, les périodes d’immersion, la préparation aux entretiens d’embauche et la mise en relation avec des employeurs potentiels. Un suivi post-insertion pour assurer la pérennisation de l’emploi des jeunes et leur apporter un soutien supplémentaire si nécessaire.

Un dispositif ancré dans le tissu local

Le DNC s’implante en Tunisie pour une expérience pilote dans les gouvernorats de Sousse et de Kairouan. Le programme s’appuie sur un réseau de partenaires locaux, tels que des associations, des entreprises et des institutions publiques, pour garantir une meilleure intégration des jeunes dans leur environnement socio-économique.

Une réponse concrète à un enjeu majeur

Le lancement du DNC répond à l’urgence de lutter contre le chômage des jeunes en Tunisie, qui touche particulièrement les jeunes sans qualification, souvent désignés par l’acronyme NEET (“Not in Employment, Education or Training”). En effet, les chiffres officiels indiquent qu’en moyenne, 100 000 jeunes décrochent chaque année du système scolaire depuis plus d’une décennie. Ce programme, mené dans le cadre d’une politique publique de promotion de l’emploi, ambitionne d’apporter une solution concrète et durable à cet enjeu majeur.

Un modèle à vocation pérenne

Le DNC a pour objectif d’être essaimé sur l’ensemble du territoire tunisien, en s’appuyant sur le savoir-faire de l’IECD et la mobilisation de la société civile. L’IECD est convaincu que ce programme innovant peut contribuer à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes tunisiens et à leur pleine participation au développement du pays.

Un espace où les jeunes reprennent confiance

Le lancement du programme à Sousse a lieu à l’occasion de l’inauguration du local pilote du DNC ; destiné à accueillir tous les bénéficiaires de la région de Sousse, il est situé sur un axe central de Sousse ; son aménagement, lumineux, modulaire et esthétique, a été pensé pour permettre à des jeunes qui ont subi de nombreuses situations d’échec de se sentir valorisés et d’y reprendre confiance. Ce site se veut également vitrine, pour permettre au mieux la diffusion du modèle DNC.