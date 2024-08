Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Lotfi Dhiab et le directeur général de la Banque de financement des petites et des moyennes entreprises Wajih Ben Hassine ont convenu, hier lundi au cours d’une séance de travail, de mettre en place des mécanismes unifiés d’accompagnement et d’encadrement des promoteurs.

A cette occasion, Dhiab a souligné que les questions liées à l’encouragement de l’investissement et à la levée des obstacles que rencontrent les promoteurs constituent une priorité en Tunisie, précisant que son département s’emploie avec ses différents partenaires et intervenants à unifier les efforts en vue de fournir de nouveaux postes d’emploi et de favoriser un climat propice afin de préserver la pérennité des nouvelles entreprises, de promouvoir les mécanismes d’accompagnement des promoteurs, notamment au cours des 3 premières années du lancement du projet.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les volets de coopération et de partenariat à travers l’activation de la convention de coopération conclue en mai 2024 qui se poursuivra jusqu’au mois de décembre 2026, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes du fonds national de l’emploi, outre le renforcement des mécanismes d’accompagnement dans le cadre de l’action commune entre la Banque de financement des PME et l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant.