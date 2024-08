Le Centre international de l’économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE) vient de lancer l’appel à inscription pour le programme “Ambition Partagée”, qui se présente sous forme de workshops prévus de septembre à décembre 2024 au pôle de créativité et d’art numérique El Fadhel Ben Achour, “Maken” à La Marsa.

Ce programme vise à offrir aua acteurs culturels et créatifs l’opportunité d’explorer les dernières avancées technologiques au service de l’innovation culturelle avec des experts dans les domaines suivants : Intelligence Artificielle, 3D et Animation, écriture et Bande Dessinée, Sound Design et SFX Recording (conception et enregistrement effets sonores), jeux, animation, jeux vidéo ainsi que que la conception interfaces utilisateurs UI/UX Design et la réalité virtuelle (VR).

Ces ateliers représentent une occasion d’acquérir des compétences de pointe auprès des meilleurs professionnels afin d’explorer les opportunités offertes par les nouvelles technologies au service de l’art et de la culture.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2024 via ce lien : httpss://forms.gle/vFP5u4aJb15cRfDW9

Il est noter que des sessions d’information sur ces ateliers se dérouleront du 26 août et 09 septembre 2024 à 15h à l’espace Maken et en ligne sur Discord : httpss://discord.gg/nyTVg6pNnt