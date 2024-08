La Tunisie est placée en vigilance orange en raison d’une dégradation importante des conditions météorologiques. Des orages violents accompagnés de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent sont attendus, notamment dans le centre et le sud du pays.

L’après-midi, les nuages orageux se développeront sur le centre du pays, s’étendant progressivement vers l’est. Ces orages seront accompagnés de pluies abondantes, pouvant atteindre localement 50 mm en quelques heures, et de grêle. Les régions de Sfax, Mahdia et Monastir seront particulièrement touchées.

Le vent, soufflant de secteur nord sur le nord et de secteur est sur le centre et le sud, se renforcera considérablement sous l’effet des orages. Des rafales pouvant dépasser 80 km/h sont prévues, rendant les conditions de circulation difficiles et dangereuses.

La mer sera très agitée à localement houleuse sur le littoral nord, rendant la baignade strictement interdite.

Les températures resteront élevées, avec des valeurs maximales pouvant atteindre 41°C dans certaines régions intérieures. Cependant, l’arrivée de ces orages et le vent de sirocco pourraient atténuer légèrement la sensation de chaleur.

Conseils aux usagers :

Soyez vigilants : Évitez les déplacements si possible, et si vous devez vous déplacer, adaptez votre conduite aux conditions météorologiques.

Protégez-vous des orages : Refugiez-vous dans un bâtiment solide en cas d’orage. Évitez les zones exposées au vent et aux éclairs.

Sécurisez vos biens : Rangez les objets susceptibles d’être emportés par le vent et protégez vos véhicules.