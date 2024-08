Coïncidant avec son soixantième anniversaire, la 37ème édition du Festival international du Film amateur de Kélibia (FIFAk) s’est ouverte dans la soirée de samedi 17 août 2024 au théâtre Zine Essafi à Kélibia avec un hommage émouvant à la mémoire de l’artiste récemment disparu Yasser Jeradi, qui était programmé pour le spectacle d’ouverture.

Dans un geste symbolique, a été installée au milieu de la scène sa fameuse guitare, son compagnon de route. Dans de profonds moment de recueillement, l’assistance a pu suivre un court documentaire sur le parcours d’un “troubadour” avec son vélo dans les quatre coins du pays, faisant résonner ses célèbres morceaux « Dima Dima » « Chbiki nsitini » et « nesmaa fih yghanni ». Pour cet hommage posthume, sa nièce a tenu à rappeler que le Fifak était le point de départ de feu Yasser dans le milieu artistique.

Prenant les couleurs d’hommages, le FIFAK placé cette année sous le signe « Help Gaza » a rendu un hymne à la Palestine en accueillant Narjes Ayed qui, en tant que représentante du Festival cinématographique international d’El Qods qui vient de se tenir du 25 au 29 juillet 2024, a lu le message adressé par le directeur du festival Ezzeddine Chalah (empêché de venir à cause de la guerre) et dans lequel il adresse ses remerciements au FIFAK formant le vœu de voir la prochaine édition se dérouler avec une Palestine libre et indépendante sachant que cette édition exceptionnelle organisé sous le signe « Réfugiés mais Créateurs » s’est déroulée dans les camps de réfugiés à cause des bombardements qui ont atteint les salles de spectacles et les studios techniques.

La soirée d’ouverture qui a été également une occasion pour suivre des extraits vidéos documentant l’expérience du festival cinématographique d’El Qods dans les camps de réfugiés a été marquée à la fin par la projection du long-métrage documentaire poignant « Voyage à Gaza » (2024) du réalisateur italien Pierro Usberti, un voyageur étranger qui en 2018, “fait entendre la parole d’une jeunesse résistante et désireuse de vivre”.