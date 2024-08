La Tunisie connaîtra ce dimanche 18 août un temps instable, marqué par une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Les régions côtières du nord seront particulièrement touchées par des nuages bas pouvant évoluer en cellules orageuses, accompagnées de précipitations.

Le vent, soufflant d’Ouest au nord et au centre puis d’Est au sud, se renforcera près des côtes et au sud, pouvant atteindre des vitesses notables. La mer sera agitée à très agitée sur le littoral nord et dans le golfe de Hammamet, rendant la baignade déconseillée.

Les températures resteront élevées dans l’ensemble du pays, avec des valeurs maximales pouvant atteindre 42°C dans certaines régions intérieures. Cependant, l’arrivée d’un Sirocco pourrait atténuer légèrement la sensation de chaleur.

Conseils aux usagers de la route :

En raison des conditions météorologiques dégradées, il est fortement recommandé aux conducteurs de faire preuve de prudence sur les routes, notamment en réduisant leur vitesse et en augmentant les distances de sécurité.