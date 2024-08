L’inscription en ligne des enfants natifs de 2019 aux classes préparatoires pour l’année scolaire 2024-2025, dans les écoles primaires et les jardins d’enfants publics et privés et dans les kottebs, a commencé vendredi à midi.

L’inscription se poursuivra jusqu’au lundi 2 septembre 2024, sur le site web officiel www.preparatoire.education.tn, ont indiqué les ministères de l’Éducation, de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, et des Affaires religieuses dans un communiqué conjoint publié vendredi.

Le ministère de l’éducation a mis en ligne sur le même site des vidéos explicatives et un guide d’utilisation pour faciliter le service d’inscription en ligne.