Le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières, a enregistré une croissance de 1% sur un an, au cours du deuxième trimestre de l’année 2024, selon les estimations issues des comptes nationaux trimestriels publiées, vendredi, par l’Institut national de la statistique (INS).

En rythme annuel, la croissance marque, ainsi, une nette amélioration comparativement à celui estimé au cours du premier trimestre de l’année 2024 (0,3%).

En glissement trimestriel, c’est-à-dire par rapport au premier trimestre de l’année en cours, le PIB en volume aura progressé de 0,2%, contre une augmentation au taux de 0,6% au trimestre précédent, a expliqué l’INS.

Sur cette base, l’économie tunisienne a enregistré une croissance de 0,6% , au cours du premier semestre 2024. Alors que le PIB n’a pas encore atteint son niveau enregistré fin 2019, soit avant la crise sanitaire.

Une amélioration remarquable de l’activité agricole

Après la baisse de la production agricole en raison des conditions climatiques (notamment les saisons de la récolte) et de la sécheresse, durant les dernières années, l’activité agricole a enregistrée une amélioration remarquable dans la tendance de croissance. Sa valeur ajoutée s’est accrue de 2,6% et 8,3% respectivement au cours du premier trimestre et deuxième trimestre 2024, en glissement annuel.

La richesse créée dans le secteur agricole a représenté une contribution positive de 0,66 point de pourcentage, à la croissance du PIB en volume au 2ème trimestre 2024 (1%).

Les estimations préliminaires ont fait ressortir une baisse du volume de la richesse créée de -1,9%, au cours du 2éme trimestre 2024 dans le secteur des industries manufacturières

Dans le secteur de l’énergie, de l’eau, de l’assainissement et de traitement des déchets, le volume de la richesse créée a baissé de 6,3% par rapport à la même période de l’année précédente, suite à la baisse de la production dans le secteur de l’extraction du pétrole et du gaz naturel de 14,4%, d’une part, ainsi qu’à la régression de l’activité du secteur des mines de 2,5%, en glissement annuel, d’autre part.

Le secteur industriel a enregistré une baisse de 3%, au cours du 2éme trimestre 2024, par rapport à la même période de l’année précédente.

En glissement annuel, le secteur de la construction a enregistré une croissance négative de – 3,5%.

Le secteur des services maintient sa croissance avec une hausse de 1,4% de sa valeur ajoutée

Le secteur des services a maintenu sa croissance, avec une hausse de 1,4% de sa valeur ajoutée au deuxième trimestre de 2024, représentant une contribution positive de 0,24 point de pourcentage, à la croissance du PIB en volume au 2ème trimestre 2024 (1%)

Cette progression est expliquée par la hausse de la valeur ajoutée du secteur de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Cafés de 8,2% et du secteur du transport de 1,2% . Le secteur des télécommunications a également connu une amélioration de 2,5%.

Grace à l’amélioration de la conjoncture économique du secteur agricole, la demande intérieure a progressé de 2,6% affichant, ainsi, une contribution positive de 2,8 points de pourcentage à la croissance économique du deuxième trimestre 2024(1%).

Le solde des échanges extérieurs de biens et services a contribué négativement de 1,8 points, du fait de la régression du volume des exportations (-3,1%) et de la légère hausse du volume des importations (0,8%).