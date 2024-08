Les thématiques des formations qui seront proposées par le centre sectoriel de formation en transport, logistique et maintenance des engins lourd dont la création est prévue à Zerkine, dans la délégation de Mareth (Gouvernorat de Gabès) ont fait l’objet d’une réunion tenue récemment par le comité régional de validation des projets de la formation professionnelle.

Ce centre d’une capacité d’accueil de 360 places devrait offrir 18 formations dans les métiers de transport, logistique et maintenance des engins lourds telles que la conduite des engins lourds, le chargement et déchargement des marchandises, le transport des matières dangereuses, la mécanique d’engins lourds et le réglage du parallélisme et du système de freinage pour camions et bus.

Le projet vise à répondre aux besoins en main d’œuvre qualifiée des entreprises exerçant dans le secteur de transport, logistique et maintenance et à améliorer le taux d’employabilité dans la région.

La création d’un centre sectoriel de formation en transport, logistique et maintenance des engins lourd, à Zerkine dans la délégation de Mareth, avait été décidée lors d’un conseil ministériel tenu, le 25 juin 2015.